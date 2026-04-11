｢今乗ってたら逆にエモくね？｣ 『マークII』に令和のギャルが惚れた納得の理由 ｢直列6気筒､エンジンは1JZ-GTE…！｣
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中古車販売店に勤める新人・槇島ユズ。名車を愛でるだけのつもりが、熱烈なオタクトークで図らずも成約を連発！
「売りたくない」と願うユズの悲鳴とは裏腹に、今日もまた一台、愛する名車が店を去っていく——。
セダンを愛してやまない漫画家朝戸さんがお届けします。
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