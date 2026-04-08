【追悼】外食王･小川賢太郎が挑んだ資本主義｢革命｣の光と影､学生運動→労働運動→企業経営と転じた波瀾の人生

ゼンショーを創業した小川賢太郎会長が2026年4月6日、心筋梗塞で死去した。享年77。「波瀾万丈」を絵に描いたような人生だった。学生運動から労働運動へ。吉野家の倒産にも立ち会った。“革命的な”理念を掲げ、吉野家をアンチテーゼとして、外食日本一に。そんな小川氏の功罪を描いた15年前の週刊東洋経済「トップの肖像」をお届けする。

世界から飢餓と貧困を撲滅する

群れない小川賢太郎には、ほとんど友人がいない。数少ない一人が、通産官僚から日本サッカー協会専務理事に転じた平田竹男（現・早稲田大学教授）だ。サッカー論議からこの国のあり方まで、会えば話はエンドレスとなる。その平田でさえ、初めて小川の企業理念を聞いた時は、のけ反った。

「世界から飢餓と貧困を撲滅すること」。日々、牛丼を商うことが、どうして、世界から飢餓と貧困を一掃することにつながるのか。

本気である。最初に世界観がある。かのマルクスが言うように、人間は「類的な存在」だと思う。一人ひとりは人類全体の一部としての自分であり、一人ひとりが人類全体への責任を担っている。「だから、地球上に飢餓と貧困があるのはオレのせいだと思っている。自分のことのわけ。撲滅できなければ、オレの責任」。

ゼンショーは原材料の調達から加工・物流、店舗での販売まで一貫システムを設計し、「自分たちが汗をかいて」運営している。日本全国に物流センター24カ所、工場26カ所、店舗が4000店。「これをモデルに世界中でシステムを作る。世界で毎年、1400万人が餓死するが、食料が絶対的に足りないわけではない。偏在している。物流・保管が不備なところで飢餓が発生している」。システム化で世界中の食料偏在を解消し、ゼンショーの成長によって世界の雇用を拡大していく──。