トヨタ､日産､マツダ､ホンダに続いてスバルも絶版車パーツ復刻。加熱する旧車ビジネス､初代｢インプレッサ｣の訳

近年、国産旧車ブームが盛り上がりをみせるなか、スバルが絶版車の純正部品を復刻・再供給する「スバル ヘリテージサービス」を開始した。対象となる車種の第1弾は、1992年登場の初代「インプレッサ」。WRC（FIA世界ラリー選手権）などでの活躍により、スバルの名を一躍世界に知らしめた名車だ。

国産メーカーでは、すでにトヨタ、日産、マツダ、ホンダなどが、同様のサービスを展開中。今回の新サービス開始により、ついにスバルも復刻部品事業に乗り出したことになる。では、スバルが行うサービスの特徴や狙いは何だろう。旧車イベント「ノスタルジック2デイズ2026（2月21～22日・パシフィコ横浜）」で、新サービスのプロモーションを行ったスバル・ブースを取材してみた。

初代インプレッサとは？

今回スタートしたスバル ヘリテージサービスは、製造終了から多くの年月が経過し、純正部品の供給も終了した車種に対して、補修用の純正部品を再生産および供給するもの。とくに、長年乗り続けた愛車の部品が手に入らず、車検を受けられないなど、維持を諦めざるを得ないオーナーなどには朗報といえる。

新サービスの第1弾となる車種は、前述のとおり、92年に登場した初代インプレッサ（GC型/GF型）。ハードトップセダン、スポーツワゴン、そしてスポーツバージョンのWRXといった3タイプで展開したモデルだ。