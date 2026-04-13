｢もはや高級食｣｢2000円かかる｣と物議…客数減少が続くココイチが密かに拡大する｢ジンギスカン店｣の実態

「もはや高級食ではないか」ココイチの現状

カレーハウスCoCo壱番屋（ココイチ）といえば「安くておいしいカレーが楽しめる」というイメージを持つ人も多いだろうが、それはもう過去の話なのかもしれない。物価高騰が止まらない昨今、好きなように注文し、好きなようにトッピングをした日には、あっという間に2000円近くになることもある。こうした現状からか「ココイチは高い」「もはや高級食ではないか」といった声も聞かれるようになった。

ココイチを運営する壱番屋が4日6日に公表した2026年2月期決算を見ていくと、客離れが進んでいることが分かる。既存店の客数は前年同期比で3.5％減。値上げ効果もあり、客単価は4.2％増加と悪くないものの、客数は低迷している。

といっても、値上げしたことで客単価は増えている。2026年2月期決算の業績は、売上高655億1800万円（前年同期比7.4％増）、営業利益が47億1500万円（同4.3％減）と、減益ながらも増収を継続しているのだ。