｢どうしても京大に行きたい｣5回受験もすべて落ち､早稲田政経に進んだ彼が憧れを絶って見えてきたもの

浪人という選択を取る人が20年前と比べて1/2になっている現在。「浪人してでもこういう大学に行きたい」という人が減っている中で、浪人はどう人を変えるのでしょうか？ また、浪人したことによってどんなことが起こるのでしょうか？ 自身も9年の浪人生活を経て早稲田大学に合格した経験のある濱井正吾氏が、いろんな浪人経験者にインタビューをし、その道を選んでよかったことや頑張れた理由などを追求していきます。

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京都大学に5回挑戦し5回落ちた

今回は、武蔵高等学校中学校を卒業して1浪したのち、早稲田大学政治経済学部に進んだ杉浦さん（仮名）にお話を伺いました。

杉浦さんは現在、早稲田大学の3年生。しかし、京都大学に5回挑戦し、5回落ちた経験があります。彼は受験を経て、その経験を前向きに捉えることができるようになりました。

どうして京都大学を何度も受験したのか、踏ん切りがついた理由は何か。お話を伺います。