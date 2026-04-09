｢マズすぎる｣｢輪ゴムを食べるほうがマシ｣との声も…ネットで大荒れ｢イオンの低価格食品｣35歳･独身男の"正直な感想"

イオンのプライベートブランド「トップバリュ ベストプライス」（以下、ベストプライス）が、ネットを騒がせている。

950万インプレッションを突破した噂の投稿を、筆者が初めて目にしたのは4月1日のエイプリルフール。「新潟県魚沼」の文字がパッケージにプリントされており、「お、魚沼産のお米なのか」と思いきや、よく読むと「新潟県魚沼の水で炊き上げました」と書いてある……という内容である。

投稿を見た筆者が、近所のダイエー（イオングループ）に行ってみたところ、そこには衝撃の光景が広がっていた。

なお、筆者としては「とは言え、右上にデカデカと”ブレンド米使用”って書いてあるしな」と感じたが、SNS上では賛否両論。

「魚沼産の米だと勘違いして食べていた」「このトラップは故意なのか？」「水と米の漢字は似ているからなぁ」「ご飯の美味しさは炊くときの水が重要だから意外と侮れない」など、どちらかと言うと賛否両論の“否”のコメントが目立っている。

トップバリュの低価格食品「ベストプライス」を徹底検証！

パッケージ表記の是非はさておき、本件で筆者が気になったのは味のほうだった。米が魚沼産ではなく、水が魚沼産だったとしても、味さえ良ければ問題ないからである。