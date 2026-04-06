高支持率でも｢秋までもたない｣？ 永田町でささやかれる高市首相の"暗礁"と急浮上する麻生氏｢茂木首班構想｣の行方

共同通信が4月4日と5日に行った世論調査では、高市内閣の支持率は63.8％と、前月の64.1％からほぼ横ばい。不支持率は26％で、2ポイント増加した。最新のJNN（ジャパン・ニュース・ネットワーク）の世論調査でも、内閣支持率は71.5％と頭打ち感がある。

3月下旬に行われた毎日新聞の世論調査では高市内閣の支持率は前回比3ポイント減の58％だったが、与党に厳しい数字が出ることで知られる毎日新聞の調査にしては高水準。国民は今のところ、高市政権を支持しているといってよい。

ただ、遠くから金色に見えていた宮殿が単なる「ハリボテ」だということもある。実際に政権基盤は盤石ではないようだ。月刊総合情報誌『選択』2026年4月号が報じた「高市が『退陣』を口にした夜」は、永田町を震撼させた。

『選択』に描かれた衝撃の相克

その内容とは、3月の訪米でホルムズ海峡への自衛隊派遣に前のめりだった高市早苗首相を、内閣官房参与の今井尚哉氏が阻止。官邸に乗り込んで言い争いになった末、政府・与党からの反発もあって、高市首相が譲歩せざるをえなかった。そして、3月24日夜に政府関係者たちが集まる中、高市首相は今井氏の更迭を口にしたというものだ。

あまりに衝撃的な内容のため「にわかに信じられない」との声は少なくないが、納得できる点もある。ここ最近、「高市首相が今井氏の言うことに耳を貸さないため、2人の関係はよくない」との話が関係者の間でささやかれていたからだ。

第2次安倍政権を支えた今井氏は、高市氏が首相に就任するに際して政務秘書官に迎えようとした人物だ。キヤノングローバル戦略研究所研究主幹などを務めるため、フルタイム勤務の首相秘書官は無理として、非常勤の内閣官房参与に就任。1月の衆院解散を主導したといわれた。