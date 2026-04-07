｢うちの子はガミガミ言わないと勉強しない｣は本当？ 東大合格者の親が言っていた｢勉強しなさい｣に代わる言葉

「頭がいい」といわれる人の特徴になるような能力というのは、先天的に決められている部分があると考える人が多いのではないでしょうか。その考えを否定するのが、偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠氏です。漫画『ドラゴン桜2』（講談社）編集担当も務めた西岡氏が、後天的に身につけられる「東大に合格できるくらい頭をよくするテクニック」を伝授するこの連載。

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東大合格者の親は「勉強しなさい」と言わない

最近、「東大生の親は『勉強しなさい』と言わない」というニュースが話題になっていました。産経新聞のニュースによれば、今年の東大合格者の親の半分以上は勉強しなさいと言わなかった、というアンケート結果が出たそうです。これに関しては昔から言われていることで、驚きのデータというわけではないのですが、かなりはっきりとしたデータが出たこともあり、ネットでは反響が大きかったです。

これに対するネットの反応を見ていると、大きく2つの意見があるように感じます。

ひとつは、「やっぱり子どもにガミガミ言わない家庭がうまくいくんだね」というもの。もうひとつは、「東大生になるくらいもともとしっかりした子だから成り立つ話であって、勉強があまり好きではない子にまで当てはまるとは限らない。親が何も言わなかったら、本当に勉強しなくなってしまうのではないか」というものです。