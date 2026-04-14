｢これって自分じゃなくてもいい仕事？｣人事3年目｟失敗できない･組織の歯車･やりがいなし｠つらい三重苦のワーカホリズムから抜け出す方法〈安藤健のキャリア相談室♯5〉
自覚なき「ワーカホリズム」の正体
安藤健（以下、安藤）：さっそく「やりがい4タイプ診断」の結果を見てみましょう。活動レベルは中程度ですが「仕事に対する向き合い方」がかなり低いですね。
Tさん（以下、T）：なんと「ワーカーホリズム」に片足を突っ込んでいました……。自覚はなかったんですが……。
安藤：ワーカホリズムは「義務感や焦燥感で動いている状態」ですよね。
T：でも、言われてみれば思い当たる節があります。人事は、ちゃんとできても評価がプラスになることはありません。
安藤：いわゆる「減点方式」の職種あるあるですね。
T：100点満点で当たり前、1点でも引かれたら大問題になってしまうので……。
安藤：それでは達成感を得るのは難しいですよね。
T：そうなんです。今は150人ほどの海外駐在員の給与管理や規程の運用を、先輩たちと回していますが、決められたルールどおりに進めるだけの毎日で。
安藤：だいぶルーティン化されていそうですね。
T：「これ、私じゃなくてもいいよね」って、つい思ってしまうんです。
安藤：その「自分じゃなくてもいい」という感覚は、実は経営側の論理からすれば「正しい」ことなんです。
T：どういうことですか？
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