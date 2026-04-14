｢これって自分じゃなくてもいい仕事？｣人事3年目｟失敗できない･組織の歯車･やりがいなし｠つらい三重苦のワーカホリズムから抜け出す方法〈安藤健のキャリア相談室♯5〉

安藤健 : キャリアのモヤモヤを解決する組織人事コンサルタント
2026/04/14 13:00
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「ずっとこの会社にいていいのか……」
「本当は、もっといい職場があるんじゃないか……」
こうしたモヤモヤ、実は悪いものではなく、あなたがレベルアップするための重要なサインかもしれません。
そう説くのは、若手からミドル社会人まで、数多くのキャリア相談に応じてきた組織人事論のスペシャリスト、安藤健氏です。
この度、新刊『転職はタイミングが10割』の発売に先立ち、安藤氏がリアルな読者のお悩みに答える〈安藤健のキャリア相談室〉を開催。
第5回の相談者は、大手メーカー人事部で入社3年目のTさんです。
ミスなくやって「当たり前」、一つ間違えれば「大失態」というプレッシャーの中で、「代わりのきく仕事」をやっているという寂しさに悩んでいる彼女。
そんなTさんに、安藤氏が組織の論理に縛られず「自分」を取り戻すための方法を教えます。

自覚なき「ワーカホリズム」の正体

安藤健（以下、安藤）：さっそく「やりがい4タイプ診断」の結果を見てみましょう。活動レベルは中程度ですが「仕事に対する向き合い方」がかなり低いですね。

Tさん（以下、T）：なんと「ワーカーホリズム」に片足を突っ込んでいました……。自覚はなかったんですが……。

安藤：ワーカホリズムは「義務感や焦燥感で動いている状態」ですよね。

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T：でも、言われてみれば思い当たる節があります。人事は、ちゃんとできても評価がプラスになることはありません

安藤：いわゆる「減点方式」の職種あるあるですね。

T100点満点で当たり前、1点でも引かれたら大問題になってしまうので……。

安藤：それでは達成感を得るのは難しいですよね。

T：そうなんです。今は150人ほどの海外駐在員の給与管理や規程の運用を、先輩たちと回していますが、決められたルールどおりに進めるだけの毎日で。

安藤：だいぶルーティン化されていそうですね。

T「これ、私じゃなくてもいいよね」って、つい思ってしまうんです。

安藤：その「自分じゃなくてもいい」という感覚は、実は経営側の論理からすれば「正しい」ことなんです。

T：どういうことですか？

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