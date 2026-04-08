｢ゴミ箱に頭を突っ込んだ｣17年かけ楽天1位とった靴下､娘がCA辞めて"日本で2番目に小さい町"の工場に入社したワケ

奈良県の人口約6300人の小さな町で、23年間・1億円を自腹で注ぎ込んで靴下を開発し続けた男がいる。社内では「社長の靴下」と笑われ、東京の大手雑貨店では軒並み門前払い。商談帰りに京都駅のゴミ箱に頭を突っ込んで嘔吐したこともある。それでも折れなかった男が作り続けたのが「米ぬか靴下」だ。2020年、その靴下は楽天市場の約2億点ある全商品のうち販売数1位を獲得する。

「社長の靴下」と揶揄された

奈良県の小さな靴下工場の玄関先。2003年、当時高校生だったみどりさんが帰宅すると、父がカセットコンロを持ち出し、靴下と米ぬかを鍋に入れ、真剣な顔で煮込んでいる。

「おかえり！ 今日の晩ご飯やで〜」

「お父さん……大丈夫?」

みどりさんは本気で心配になった。

「米ぬかの成分を配合した靴下を作りたい」と靴下を煮込む鈴木和夫さんは、日本で2番目に面積の小さい奈良県三宅町で、67年続く靴下工場「鈴木靴下」の2代目社長である。鈴木靴下は、受注生産でW杯日本代表やJリーグチームのサッカーストッキングを手がけてきた高品質メーカーだ。