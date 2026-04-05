やや貧乏な主婦ライターが衝撃…東京ディズニーシー･ファンタジースプリングスホテルの｢4500円モーニング｣に震える朝

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大木奈 ハル子 : ブロガー・ライター
2026/04/05 5:00
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ディズニーシーのファンタジースプリングスホテルで食べるモーニングビュッフェ
ディズニーシーのファンタジースプリングスホテルで食べるモーニングビュッフェ（写真：筆者撮影）
『マツコの知らない世界』（TBS系）にも出演した、チェーン店の外食モーニングをこよなく愛するライターの大木奈ハル子さん。連載「チェーン店最強のモーニングを探して」では、さまざまなチェーン店のモーニングをご紹介しています。

第153回、ご紹介するのは「ファンタジースプリングスホテル」です。

ファストフードに牛丼チェーンにファミリーレストラン。カフェに焼肉に立ち食い蕎麦にドーナツショップ。飲食チェーンがひそかにしのぎを削っているジャンル、それが朝メニュー、いわゆる「モーニング」です。

ただいま連載150回を祝しまして、ちょっと豪華なモーニングを巡り中。今回は東京ディズニーシーの人気ホテル「ファンタジースプリングスホテル」に宿泊した人だけが食べられる、スペシャルなモーニングビュッフェをご紹介します。

（今回は記事の最後におまけアリです。たっぷり60種類以上のビュッフェメニューを写真付きで紹介しています）

予約困難、大人気の東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル

ファンタジースプリングスホテル外観
ファンタジースプリングスホテル。50万円以上の部屋もある、ディズニーリゾート最上位ホテル（写真：筆者撮影）

2024年6月、東京ディズニーシーに誕生した新テーマポート「ファンタジースプリングス」。そのエリアに直結する形で開業したのが「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル」です。

ディズニーホテルの中でも最上位の「ラグジュアリータイプ」に位置づけられ、運営するオリエンタルランドが総力を挙げたフラッグシップホテルとして、人気を博しています。

【画像で見る】1泊約7万〜10万円かかるけど…まさに夢の国！「ファンタジースプリングスホテル」のモーニングはこんな感じ【全45枚】
次ページ1泊50万円を超えるケースもあるラグジュアリーホテル
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