やや貧乏な主婦ライターが衝撃…東京ディズニーシー･ファンタジースプリングスホテルの｢4500円モーニング｣に震える朝

ファストフードに牛丼チェーンにファミリーレストラン。カフェに焼肉に立ち食い蕎麦にドーナツショップ。飲食チェーンがひそかにしのぎを削っているジャンル、それが朝メニュー、いわゆる「モーニング」です。

ただいま連載150回を祝しまして、ちょっと豪華なモーニングを巡り中。今回は東京ディズニーシーの人気ホテル「ファンタジースプリングスホテル」に宿泊した人だけが食べられる、スペシャルなモーニングビュッフェをご紹介します。

（今回は記事の最後におまけアリです。たっぷり60種類以上のビュッフェメニューを写真付きで紹介しています）

予約困難、大人気の東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル

2024年6月、東京ディズニーシーに誕生した新テーマポート「ファンタジースプリングス」。そのエリアに直結する形で開業したのが「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル」です。

ディズニーホテルの中でも最上位の「ラグジュアリータイプ」に位置づけられ、運営するオリエンタルランドが総力を挙げたフラッグシップホテルとして、人気を博しています。