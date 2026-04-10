新型｢アストンマーティン｣見た目と違うキャラクター。1億円超のハイパーカー｢ヴァルハラ｣の使い勝手

アストンマーティンが、ハイパースポーツカーというカテゴリーに属する新型車「ヴァルハラ」を発売。2026年3月に、テストドライブができた。

同社初の量産型ミドシップモデルといい、V8に電気モーターを組み合わせた全輪駆動で、出力は1000馬力超え。私が乗ったのは、スペインのナバラサーキットと一般道だ。

「拡大しない」マーケットの中で

「ウルトラ級のラグジュアリー性と高性能によるブランドの未来形」

アストンマーティン・ラゴンダのエイドリアン・ホールマークCEOは、ヴァルハラを紹介するプレスリリース内で、このクルマへの期待をそう表現している。

興味深いのは、しかし、「超がつく性能と価格をもったスポーツカーのマーケットはここから先、あまり拡大はしていかないでしょう」という同社のプロダクトマネージメント責任者の発言だ。

出力を高め、最高速と加速性能を引き上げていけば、高価格でもどんどん売れていく、という時代は過ぎ去った。

これが、ヴァルハラを含め、プロダクトの商品性を包括的に管理する、ヘッド・オブ・プロダクトマネージメントのニール・ヒューズ氏の見解だった。

そこでどうするか。

「超」が頭にいくつもつきそうな富裕層向けの市場には、今後、使い捨て（？）のような超高性能のバッテリー駆動のスポーツモデルが投入されるという見方もある中で、ヴァルハラの狙いは堅実だ。

アストンマーティン・アラムコF1チームで蓄積した空力技術などを採用し、その性能をアピール。販売台数を絞り、希少性を確保。それでいて、1億2890万円という価格は競合よりすこし低めに設定している。

価格については、たとえばヴァルハラ単体で高い収益性を追求するというより、この先にも開発が予定されているハイパースポーツカーでもって、ブランドの訴求力を高めることに利用するはずだ。