日本にコンビニはいくつある？｢頭の回転が速い人｣が実はやっている考え方
人と話していて、「この人、頭の回転が速いな」と感じた経験は、誰しも一度はあるのではないでしょうか。では、「頭の回転が速い」とは、具体的にどういう状態を指すのでしょう。
会話の相手の頭の中を直接のぞくことはできません。私たちは、相手の発言や反応といった"アウトプット"を見て、そのように判断しています。私は「頭の回転が速い」という状態は、主に次の3つに分類できると考えています。
・知識や経験が豊富であること
・それらを状況に応じて適切に取り出し使えること
・課題・問題・相手に対して複数の角度や形式で問いを立てられること
生成AI時代に求められる「抽象度の高い思考力」
近年はChatGPTやGeminiなどの生成AIを、生活やビジネスの中で使うことが当たり前になりました。こうしたAIに質問を投げれば、かなり高い精度で回答が返ってきます。
しかし、AIから"使える答え"を引き出すには、適切なプロンプトを組み立てる力が必要です。さらに、その情報が本当に正しいのか、どこまで信頼できるのかを判断するには、抽象度の高い思考を日頃から鍛えておくことが欠かせません。
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