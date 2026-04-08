AFEELA 1中止でも｢ソニーは生きる｣と言える理由。Googleの自動運転タクシーのように技術は違う形で再起する

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森口 将之 : モビリティジャーナリスト
2026/04/08 7:15
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「AFEELA 1」の現物を見た唯一の機会は、2025年の「銀座ソニーパーク」でのことだった（筆者撮影）
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ソニーグループと本田技研工業（ホンダ）が共同出資するソニー・ホンダモビリティ（SHM）が2026年3月25日、EVの開発と販売を中止すると発表した。

このニュースは、同月12日に、ホンダが4輪電動化戦略の見直しを発表し、「Honda 0サルーン」などの開発を中止したときよりも話題になった。

ホンダの一件が4輪車事業の一部中止であるのに対し、SMHは今年中に納車を始める予定だった「AFEELA（アフィーラ）1」の販売の中止である。

また、今年1月にCES（アメリカ・ラスベガスで開催された家電見本市）で発表したSUVタイプの第2弾の開発もストップ。ブランドそのものの消滅という可能性もあるので、話題となったのも当然のことだろう。

【写真】銀座ソニーパークで見た「AFEELA 1」の内外装（23枚）

AFEELA中止も必然だったが

AFEELA 1のプラットフォームは、ホンダのEVと共通だ。だから、ホンダの発表を受けて、こうなることは予想できた。大変な決断ではあるが、それを2週間足らずで発表したのは、ホンダ単独ではなかったからだと感じた。

そして、SHM設立前からソニーのモビリティの関わりを見てきたものとしては、AFEELAでの経験は違う形で生かされるのではないかとも思う。

発売に向け開発が続いていた「Honda 0」シリーズ（筆者撮影）

ソニーグループのポータルサイトでは、新しい取り組みのひとつとして「モビリティ」を掲げている。

そこではイメージング・センシング、音響技術、モビリティサービスの3つの柱を紹介。さらに将来的な技術として、AIエージェント、社内エンタテインメント、クラウドサービスにも言及している。

このうちモビリティサービスについては、2018年に会社を設立し、翌年アプリをリリースしたタクシー配車サービス「S.RIDE」として展開している。

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