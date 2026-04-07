《デアゴスティーニ》の"胸アツ"オフィスに感涙…　貴重な過去作品の数々､｢驚くべき社風｣を発見　プレゼンで歌う社員も

武井 保之 : ライター
2026/04/07 5:30
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デアゴスティーニ
東京・勝どきにあるデアゴスティーニ・ジャパンのオフィスに潜入した（撮影：今井康一）

模型パーツ付きマガジンなど、パートワーク（分冊百科）シリーズで知られるデアゴスティーニ。

『第二次世界大戦 日本の傑作機コレクション』や『鉄道 ザ・プロジェクト』、『週刊サンダーバード2号＆救助メカ』など、大人の少年心をくすぐるユニークな商品で数々のヒットを生み出してきた。

定期刊行物となるシリーズの購入を続けることでアイテムが完成する、「パートワーク」という特殊な形態の商品の企画開発は、どのように行われているのか。東京・勝どきにあるデアゴスティーニ・ジャパンのオフィスに潜入した。

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一般非公開の展示ルームには“貴重なアイテム”が！

受付を入ってすぐの展示ルームには、これまでの多彩なジャンルの多様な商品が、所狭しと並んでいた。

スター・ウォーズの巨大なミレニアム・ファルコン号やXウイング、戦車や戦艦、スーパーカーなど少年心が躍るアイテムが盛りだくさんでワクワクさせられる。

ただし、ここは一般公開はされていない。BtoBの商談向けという（埼玉県越谷のイオンレイクタウンのデアゴスティーニ カフェでは一部シリーズが展示されている）。

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