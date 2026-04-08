｢まずやってみる｣あずきバーの井村屋が130年続けてきた"実験"の正体 アンナミラーズ復活が示す｢失敗｣を力に変える流儀

「失敗したから、菓子を作ることにした」

130年前、米相場で大きな損失を出した一人の商人が、たったそれだけの理由で菓子屋を始めた。その末裔が、「あずきバー」で知られる井村屋グループである。

今年2月27日、同社が三重県津市にオープンした新業態「ラッセリア」は、和菓子・アメリカンスイーツ・フランス菓子という異なる3ジャンルを一つの空間に集めた店だ。一度は全店閉店した「アンナミラーズ」も、2月13日にオープンした南青山に続いて復活を遂げた。

このジャンルの多彩さこそ、井村屋の「失敗と実験」を繰り返してきた歴史を象徴している。なぜ井村屋は、130年間「失敗」し続けながら成長できるのか。その経営哲学の正体に迫る。

「あずきバー」井村屋が130年続けてきた"実験"の正体

三重県津市の、お世辞にも好立地とはいえない商店街の一角に、今年2月にオープンした店がある。「imuraya sweets marché Russelia（ラッセリア）」。「あずきバー」で知られる井村屋が手がけた新業態だ。

和菓子、アメリカンスイーツ、フランス菓子という、本来交わらないはずの3ジャンルが100種以上のアイテムとともに一つの空間に並ぶ。一見すると「なぜこの組み合わせ？」という疑問が浮かぶ。

この店を理解するには、井村屋が創業以来130年にわたって積み重ねてきた「失敗と実験」の歴史を知る必要がある。