｢アットホームな職場です｣に若者が身構えるワケ､上司との飲み会は"任意"が新常識《上司世代の本音とZ世代の本音》
新年度が始まり、若い世代を新たに迎えた職場も多いのではないでしょうか。フレッシュな空気に職場が活気づく一方で、上の世代にとっては彼らの言動を前に戸惑う場面もあるかもしれません。
15〜24歳の若者を対象に調査・分析を行うマーケティング機関「SHIBUYA109 lab.」所長の長田麻衣さんは、上司世代が抱きがちな若者への疑問や戸惑いに着目し、その背景にある価値観や不安、コミュニケーションの違いを読み解いています。
そこで長田さんの新著『ほめられると気まずすぎてしぬZ世代、ほめて伸ばそうと必死になる上司世代』から一部を抜粋し、上司世代がZ世代とがよりいい関係づくりができるヒントを2回にわたってご紹介します。
コミュニケーションは必要最低限
【Z世代の本音】適度な距離を保ちたい……
今の若い人が、求人を見てもっとも避けたい会社のキーワードが「アットホーム」。「和気あいあい」とした雰囲気の会社ではなく、社員同士の絆が深い会社を敬遠するようです。
2024年2月に弊社が実施した「Z世代のキャリア観に関する意識調査」では、「説明会や選考の中で『こんな会社は避けよう』『受けるのをやめよう』と感じた企業側の言動」について自由回答をテキストマイニングした結果、「アットホーム」という単語が目立ちました。
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