｢アットホームな職場です｣に若者が身構えるワケ､上司との飲み会は"任意"が新常識《上司世代の本音とZ世代の本音》

コミュニケーションは必要最低限

【上司世代の本音】あまりにそっけない

【Z世代の本音】適度な距離を保ちたい……

今の若い人が、求人を見てもっとも避けたい会社のキーワードが「アットホーム」。「和気あいあい」とした雰囲気の会社ではなく、社員同士の絆が深い会社を敬遠するようです。

2024年2月に弊社が実施した「Z世代のキャリア観に関する意識調査」では、「説明会や選考の中で『こんな会社は避けよう』『受けるのをやめよう』と感じた企業側の言動」について自由回答をテキストマイニングした結果、「アットホーム」という単語が目立ちました。