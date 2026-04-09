｢今の仕事にまったく興味がないんです｣外資コンサル3年目の意外なキャリアパスのつくり方→｟未経験｠でも不可能じゃない｟異業種｠転職計画〈安藤健のキャリア相談室♯4〉
意欲はあるのに「仕事への興味」はゼロ？
安藤健（以下、安藤）：さっそく「やりがい4タイプ診断」の結果を見てみましょう。いかがでした？
Sさん（以下、S）：「ワークエンゲージメント」でいい状態です。「忙しくても気力と体力が維持できている」という項目は満点に近いです。
安藤：……その一方で、診断項目の「仕事の内容そのものへの興味」は驚くほど低いですね（笑）。気になります。
S：あはは、バレましたね（笑）。正直に言うと、今のデジタルコンサルの仕事内容には、まったくと言っていいほど興味がないんです。
安藤：そこまでハッキリ言い切れるのは、逆に清々しいですね（笑）。
S： 私は大学で言語学を専攻していたので、ITやテクノロジーにバックグラウンドがあるわけでもありません。
安藤：では、なぜ外資系の総合コンサルに？
S：「何でもできそうだから」というのが一番の理由です。デジタル系になったのはたまたまですし、現在のプロジェクトも熱意があるわけではないです。
安藤：それなのに、日々の仕事には非常に前向きに取り組めている。このギャップはどこから来るのでしょうか？
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