iPhone向けゲーム特化の外部アプリストア｢あっぷアリーナ！｣は既存ストアに対抗できるのか､還元モデルの実力を検証

iPhoneにApp Store以外のアプリストアを入れられる時代が来た。2025年12月に施行された「スマートフォンソフトウェア競争促進法」（スマホ新法）により、サードパーティのアプリストアが解禁された。この法改正を追い風に、ソフトバンクグループのBBSSがゲーム特化型の新ストア「あっぷアリーナ！」のiOS版を3月31日に提供開始した。

国内モバイルゲーム市場の新規ユーザーの獲得は鈍化

経済産業省はアニメ・マンガ・ゲームを含むコンテンツ産業を2033年までに20兆円規模に拡大する目標を掲げている。一方、Sensor Towerの調査によると国内モバイルゲーム市場のダウンロード数は2020年以降微減傾向にある。収益は円建てで年間1.6兆円超と堅調だが、新規ユーザーの獲得は鈍化している。BBSSの本多晋弥社長はこの状況を打破する手段として、既存ストアとは異なる流通経路の必要性を訴えた。

ストアの導入にはiOSの設定画面でいくつかの確認画面を経る必要があり、App Storeからアプリを入れるのと比べるとひと手間かかる。果たして勝算はあるのだろうか。ポルトガルのAptoide社と組んで参入したBBSSの戦略と課題を取材した。