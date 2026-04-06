iPhone向けゲーム特化の外部アプリストア｢あっぷアリーナ！｣は既存ストアに対抗できるのか､還元モデルの実力を検証

石井 徹 : モバイル・ITライター
2026/04/06 10:30
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
iPhoneに導入した「あっぷアリーナ！」のストア画面（写真：筆者撮影）
この記事の画像を見る(7枚)

iPhoneにApp Store以外のアプリストアを入れられる時代が来た。2025年12月に施行された「スマートフォンソフトウェア競争促進法」（スマホ新法）により、サードパーティのアプリストアが解禁された。この法改正を追い風に、ソフトバンクグループのBBSSがゲーム特化型の新ストア「あっぷアリーナ！」のiOS版を3月31日に提供開始した。

国内モバイルゲーム市場の新規ユーザーの獲得は鈍化

経済産業省はアニメ・マンガ・ゲームを含むコンテンツ産業を2033年までに20兆円規模に拡大する目標を掲げている。一方、Sensor Towerの調査によると国内モバイルゲーム市場のダウンロード数は2020年以降微減傾向にある。収益は円建てで年間1.6兆円超と堅調だが、新規ユーザーの獲得は鈍化している。BBSSの本多晋弥社長はこの状況を打破する手段として、既存ストアとは異なる流通経路の必要性を訴えた。

Sensor Towerのデータによる国内ゲームアプリ市場の推移。ダウンロード数は2020年の7.9億から2025年には6.0億に減少している（写真：筆者撮影）

ストアの導入にはiOSの設定画面でいくつかの確認画面を経る必要があり、App Storeからアプリを入れるのと比べるとひと手間かかる。果たして勝算はあるのだろうか。ポルトガルのAptoide社と組んで参入したBBSSの戦略と課題を取材した。

あっぷアリーナ！のインストール手順を説明するBBSSの橋本雅斗R&D本部長。iOSの設定画面でいくつかの確認を経てストアを導入する（写真：筆者撮影）
次ページ課金額の最大10％をポイント還元
関連記事
特集一覧
イランショック 震える日本経済
新着あり
ハイテク中国
新着あり
トヨタの挑戦
新着あり
PayPay 新たな野望
新着あり
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ビジネスの人気記事