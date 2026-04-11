｢子どもが主役の国｣は回るのが難しい—父と娘のキッザニア初参戦記〜漫画『ちかごろのわかい娘と』

『ちかごろのわかい娘と 子育てに興味ゼロだった僕が、娘に夢中になった理由』©西アズナブル／オレンジページ
「もともと子育てには興味がなかった」、という実録系マンガ家・西アズナブル氏。ところが初育児で我が子のかわいさに圧倒され、「子育てがこんなに素晴らしいって、誰も教えてくれなかった」と夢中に。初めての育児で得た“新鮮”な気持ちをイラストにし、365日連続でSNSに投稿。その勢いでスタートした漫画が「ちかごろのわかい娘と」です。
『ちかごろのわかい娘と 子育てに興味ゼロだった僕が、娘に夢中になった理由』（オレンジページ）。書影をクリックするとAmazonのサイトにジャンプします
同作はnote主催「創作大賞2023」でオレンジページ賞を受賞し、単行本『ちかごろのわかい娘と 子育てに興味ゼロだった僕が、娘に夢中になった理由』になりました。
あっという間に過ぎ去る子育ての刹那、子どもに教えられる日常の尊さ。切なくもじんわりと心があったまるエピソードが満載の同作から一部を抜粋し、ご紹介しています。
4回目の今回は、職業・社会体験型テーマパーク「キッザニア」を初めて訪れた時の父と娘のエピソードをお届けします！
著者フォローすると、西 アズナブルさんの最新記事をメールでお知らせします。
著者フォロー
フォローした著者の最新記事が公開されると、メールでお知らせします。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
著者をフォローすると、最新記事をメールでお知らせします。右上のボタンからフォローください。
にし あずなぶる / Aznable Nishi
漫画家・イラストレーター。福井県出身。7 歳児子育て中。
我が娘がかわいすぎるあまり SNS に娘のイラスト投稿を 365 日毎日続け、その勢いで漫画「ちかごろのわかい娘と」をスタート。note 主催「創作大賞 2023」オレンジページ賞受賞。
書籍『マンガ 生涯投資家』（原作／村上世彰・文藝春秋）、『刑務所なう。』（著／堀江貴文・文春 e-book）など。
X https://x.com/nishi_aznable
Instagram https://www.instagram.com/nishiaznable/
note https://note.com/nishiaznable
無料会員登録はこちら
ログインはこちら