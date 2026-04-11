｢子どもが主役の国｣は回るのが難しい—父と娘のキッザニア初参戦記〜漫画『ちかごろのわかい娘と』

「もともと子育てには興味がなかった」、という実録系マンガ家・西アズナブル氏。ところが初育児で我が子のかわいさに圧倒され、「子育てがこんなに素晴らしいって、誰も教えてくれなかった」と夢中に。初めての育児で得た“新鮮”な気持ちをイラストにし、365日連続でSNSに投稿。その勢いでスタートした漫画が「ちかごろのわかい娘と」です。

同作はnote主催「創作大賞2023」でオレンジページ賞を受賞し、単行本『ちかごろのわかい娘と 子育てに興味ゼロだった僕が、娘に夢中になった理由』になりました。

あっという間に過ぎ去る子育ての刹那、子どもに教えられる日常の尊さ。切なくもじんわりと心があったまるエピソードが満載の同作から一部を抜粋し、ご紹介しています。

4回目の今回は、職業・社会体験型テーマパーク「キッザニア」を初めて訪れた時の父と娘のエピソードをお届けします！

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