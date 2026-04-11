｢子どもが主役の国｣は回るのが難しい—父と娘のキッザニア初参戦記〜漫画『ちかごろのわかい娘と』

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西 アズナブル : マンガ家、イラストレーター
2026/04/11 8:00
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ちかごろのわかい娘と 子育てに興味ゼロだった僕が、娘に夢中になった理由
『ちかごろのわかい娘と 子育てに興味ゼロだった僕が、娘に夢中になった理由』©西アズナブル／オレンジページ

「もともと子育てには興味がなかった」、という実録系マンガ家・西アズナブル氏。ところが初育児で我が子のかわいさに圧倒され、「子育てがこんなに素晴らしいって、誰も教えてくれなかった」と夢中に。初めての育児で得た“新鮮”な気持ちをイラストにし、365日連続でSNSに投稿。その勢いでスタートした漫画が「ちかごろのわかい娘と」です。

ちかごろのわかい娘と 子育てに興味ゼロだった僕が、娘に夢中になった理由
『ちかごろのわかい娘と 子育てに興味ゼロだった僕が、娘に夢中になった理由』（オレンジページ）。書影をクリックするとAmazonのサイトにジャンプします

同作はnote主催「創作大賞2023」でオレンジページ賞を受賞し、単行本『ちかごろのわかい娘と 子育てに興味ゼロだった僕が、娘に夢中になった理由』になりました。

あっという間に過ぎ去る子育ての刹那、子どもに教えられる日常の尊さ。切なくもじんわりと心があったまるエピソードが満載の同作から一部を抜粋し、ご紹介しています。

4回目の今回は、職業・社会体験型テーマパーク「キッザニア」を初めて訪れた時の父と娘のエピソードをお届けします！

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西 アズナブル マンガ家、イラストレーター

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にし あずなぶる / Aznable Nishi

漫画家・イラストレーター。福井県出身。7 歳児子育て中。

我が娘がかわいすぎるあまり SNS に娘のイラスト投稿を 365 日毎日続け、その勢いで漫画「ちかごろのわかい娘と」をスタート。note 主催「創作大賞  2023」オレンジページ賞受賞。

書籍『マンガ 生涯投資家』（原作／村上世彰・文藝春秋）、『刑務所なう。』（著／堀江貴文・文春 e-book）など。

X https://x.com/nishi_aznable

Instagram https://www.instagram.com/nishiaznable/

note https://note.com/nishiaznable

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