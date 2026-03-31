【日米首脳会談で議題になった自衛隊のホルムズ派遣】改憲論議は優先順位が低い？／国民会議の結論について／新たな社会モデルを提示する責任／SNS選挙は圧倒的に不利？【青山和弘の政治の見方（小川淳也）】

東洋経済オンラインYouTubeチャンネル
2026/03/31 19:00
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小

政治ジャーナリストの青山和弘が、政党や各界の論客をゲストに招き、日本の政治を深掘りする「青山和弘の政治の見方」。

今回のゲストは、中道改革連合・代表で衆議院議員の小川淳也氏（後編）です。

【タイムテーブル】
00:00　イントロ
01:04　憲法9条の見直しに関する議論
07:28　“つなぎ”としての食料品の消費税率ゼロ
10:39　国民会議の結論はどう受け止めるべき？
12:22　社会保険料の引き下げについて
17:47　消費税増税という選択肢はない？
22:34　SNS時代の政治はどうあるべきか

【出演者】
青山 和弘（あおやま・かずひろ）
政治ジャーナリスト、青山学院大学客員研究員

小川 淳也（おがわ・じゅんや）
中道改革連合・代表

撮影・編集：昼間 將太、田中 険人、秋葉俊祐
サムネイル写真：Getty Images

※動画内のデータや肩書などは収録時点（2026年3月26日）のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。
-----------------------------------------------------------

◆東洋経済オンライン公式SNS
X(旧Twitter)： / https://twitter.com/Toyokeizai
TikTok： / https://www.tiktok.com/@toyokeizaionline
Instagram： / https://www.instagram.com/toyokeizaionline/
　
◆東洋経済オンライン
https://toyokeizai.net/
　
------------------------------------------------------------

著者フォローすると、東洋経済オンラインYouTubeチャンネルさんの最新記事をメールでお知らせします。

東洋経済オンラインYouTubeチャンネル

著者をフォローすると、最新記事をメールでお知らせします。右上のボタンからフォローください。

日本最大級のビジネスニュースサイト「東洋経済オンライン」の公式YouTubeチャンネルです。企業、産業、キャリア、カルチャーなど、あらゆるテーマの動画で「はたらく人」のヒントになる情報をお届けします。

YouTube：https://youtube.com/@toyokeizaitv

この著者の記事一覧はこちら
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

関連記事
特集一覧
イランショック
新着あり
不気味な北朝鮮
新着あり
銀座 大異変
新着あり
コーエーテクモ　襟川夫妻が進める承継の全貌
新着あり
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ビジネスの人気記事