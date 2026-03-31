【日米首脳会談で議題になった自衛隊のホルムズ派遣】改憲論議は優先順位が低い？／国民会議の結論について／新たな社会モデルを提示する責任／SNS選挙は圧倒的に不利？【青山和弘の政治の見方（小川淳也）】

政治ジャーナリストの青山和弘が、政党や各界の論客をゲストに招き、日本の政治を深掘りする「青山和弘の政治の見方」。

今回のゲストは、中道改革連合・代表で衆議院議員の小川淳也氏（後編）です。

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

01:04 憲法9条の見直しに関する議論

07:28 “つなぎ”としての食料品の消費税率ゼロ

10:39 国民会議の結論はどう受け止めるべき？

12:22 社会保険料の引き下げについて

17:47 消費税増税という選択肢はない？

22:34 SNS時代の政治はどうあるべきか

【出演者】

青山 和弘（あおやま・かずひろ）

政治ジャーナリスト、青山学院大学客員研究員

小川 淳也（おがわ・じゅんや）

中道改革連合・代表

撮影・編集：昼間 將太、田中 険人、秋葉俊祐

サムネイル写真：Getty Images

※動画内のデータや肩書などは収録時点（2026年3月26日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

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