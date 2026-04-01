｢作品ごとに毎回"リブート"してる｣鈴木亮平の凄まじさ…役によって大変貌しても《"鈴木亮平"が消えない》科学的根拠

3月29日、TBS日曜劇場『リブート』が最終回を迎えた。巻き込まれた事件によって整形手術で顔を変え、別人として生きる男の物語。視聴率は民放トップを独走し、主演の鈴木亮平は一人二役という難役を務め上げ、視聴者を驚かせた。

しかし、冷静に考えると不思議なことがある。

鈴木亮平という俳優は、役ごとに体重を大きく変え、顔も雰囲気も別人のように変わる。まさに毎回、作品ごとに“リブート”しているのだ。

有名なエピソードだが、TBS日曜劇場『天皇の料理番』（2015年）では20kg減量し、映画『俺物語!!』（同年）では40日間で30kg増量した。

なぜ、毎回別人になるのに、「鈴木亮平」の個性はなくならず、彼についての記憶は人々の中に深く刻み込まれるのか。そして、演じるキャラクターのすべてがきちんと成立するのか。

もちろん、確かな演技力や徹底した役作りへの努力は言わずもがなだが、今回は、これまで検証されてこなかった別のアプローチから、「鈴木亮平」を分析してみたい。

特定の人物にだけ反応する「ニューロン」の存在

まず、「人の記憶に残る」仕組みから解説しよう。

私たちの脳には、顔を認識するための特殊な領域がある。側頭葉の下部にある「紡錘状回顔領域（FFA）」だ。マサチューセッツ工科大学（MIT）のカンウィッシャー教授らが1997年に発表した研究で、この領域が顔認識の中枢であることが明確に示された（※1）。

しかし、顔認識の仕組みはFFAだけではない。さらに深い場所に、驚くべきメカニズムが存在する。