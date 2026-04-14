｢大人の鼻血｣は危険？ 高血圧､肝臓病､心臓血管の障害などの可能性も… 実は見逃せない｢病気のサイン｣

「突然、鼻血が出た――」そんな経験、ありませんか？

子どもの頃ならともかく、大人になってからの鼻血には、どこか不安を感じるものです。それでも、「疲れているだけだろう」「すぐ止まったから大丈夫」と、深く気にせずやり過ごしてしまう人も少なくありません。

しかし、耳鼻咽喉科医として長年診療にあたってきた白幡雄一氏によれば、大人の鼻血は単なる傷だけでなく、高血圧や動脈硬化、さらには全身の病気が関係している可能性もあるといいます。

鼻血に潜む病気などの可能性

大人の場合、鼻血は、傷つけて出る場合ももちろん少なくないのですが、何かしらの病気が絡んでいるという可能性も否定できません。

一般的に全身的な病気として鼻血と関係するのは、高血圧、肝臓病、心臓血管の障害などが多く、局所的な病気だと、慢性副鼻腔炎、いわゆる蓄膿症や鼻アレルギーなどが代表的です。

風邪や花粉症、鼻炎も同様で、また、鼻中隔（鼻の右穴と左穴を分けている軟骨と骨でできている壁）の曲がりが大きいと、狭くなっている方の穴からよく鼻血が出ます。