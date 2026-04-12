83歳ベテラン医師が解説《いびき》の"危険なサイン"　放置すれば､思わぬ｢健康リスク｣につながることも

いびきを「たいしたことではない」と思っていませんか。実はその認識こそが、いびきのいちばんやっかいな点です。疲れているときやお酒を飲んだあとに出るもの――その程度に受け止めている人も少なくないでしょう。

しかし、習慣的ないびきの中には、体の異常のサインが隠れていることがあります。放置すれば、日中の強い眠気や集中力の低下だけでなく、重大な病気につながるケースもあるのです。

いびきは単なる「音の問題」ではなく、健康状態を映す重要なサインであることも少なくありません。さらに、この問題は大人だけでなく、子どもにも見られることがあります。

いびきがやっかいな理由

いびきがやっかいなのは、多くの人がそれを「たいしたことではない」と軽く考えてしまう点にあります。疲れているときやお酒を飲んだあとに出るもの、という程度に受け止めている人も少なくないでしょう。

しかし、習慣的ないびきの中には、体の異常のサインが隠れていることがあります。以前、こんな方が診察にいらっしゃいました。会社員Aさん（38歳）は身長185cm、体重105kg。学生のときはラグビー部の主将だったといいます。