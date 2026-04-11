放置すれば危険も…"83歳のベテラン医師"が解説する《3つの頭痛》 チェックリストで自己診断してみよう

頭痛とひとことでいっても、その原因や種類はさまざまです。実際、日本人の3人に1人が頭痛に悩んでいるといわれていますが、「いつものことだから」と自己流で対処しているうちに、かえって症状を悪化させてしまうケースも少なくありません。

頭痛はタイプによって対処法が異なり、自分の頭痛の特徴を正しく理解することが、症状をコントロールする第一歩になります。さらに、一見似ている頭痛の中には、くも膜下出血など重大な病気が隠れている場合もあります。

頭痛にもいろいろな種類が

耳鼻咽喉科領域の診療で比較的多い訴えの一つに、頭痛があります。なぜなら耳鼻咽喉科は脳と目、歯を除いた頭部の約2／3を対象とする診療科だからです。15歳以上の人では30％以上の人が頭痛持ちだといわれます。

頭痛は、国際頭痛分類に従い、慢性反復性頭痛である1次性頭痛（機能性頭痛、原発性頭痛、慢性頭痛）と2次性頭痛（症候性頭痛、続発性頭痛）、およびその他の頭痛（頭部神経痛、1次性顔面痛）に分けられます。

1次性頭痛は、原因そのものが見当たらないので「頭痛自体が病気」といわれる頭痛です。2つ目の2次性頭痛は外因があり、症候性の頭痛と呼ばれるものです。