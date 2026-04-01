【2026年版】地価が高い｢大阪の住宅地｣ランキングTOP500地点 3位は南森町､2位は四天王寺前夕陽ヶ丘､では1位は？

2025年は「大阪・関西万博」に沸いた大阪府。国内外から多くの来場者が訪れ、「水の都」「食い倒れの街」の魅力が世界中に発信された。こうした万博の効果は、大阪の不動産の価値にどのような影響を与えたのか。

東洋経済オンラインでは、3月30日（地価）と31日（地価上昇率）に配信した「東京都の住宅地」に続いて、「大阪府の住宅地」についても、国土交通省が公表した「26年地価公示」のデータを基に、地価と地価上昇率の上位地点をランキングにまとめた。本記事では、1平方メートル当たりの地価が高かった500地点を一挙公開する。

大阪市内を中心に地価は一段上昇

ランキングを概観すると、坪単価（1平方メートル当たりの地価×3.30579で算出）が300万円を超えたのは5地点、200万円を超えたのが11地点だった。25年版ではそれぞれ4地点と8地点だったので、昨年と比べて一段と地価が上昇している様子が見て取れる。

個別地点に目を移すと、首位は昨年に続いて「大阪市福島区福島3丁目」（最寄り駅は新福島）だった。坪単価は485万円で、こちらも昨年と同様、本ランキングで唯一の400万円台の地点となった。

同地点は、目の前を堂島川が流れ、対岸の中之島にはリーガロイヤルホテル大阪が建つロケーション。鑑定書には「大阪市の中心商業地に近く、交通利便性が高い立地から需要は堅調であり、地価は上昇傾向で推移している」とある。

2位の「大阪市天王寺区上汐4丁目」（同・四天王寺前夕陽ヶ丘）、3位の「大阪市北区紅梅町」（同・南森町）をはじめとして、上位は昨年から変わらず、大阪市内の地点が独占。大阪市外では22位に「豊中市寺内1丁目」（同・緑地公園）が入ったが、昨年の20位から2ランクダウン。万博の影響か、大阪市内の地価上昇が目立つ結果となった。