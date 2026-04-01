国鉄の｢急行型電車｣､全国を駆けた黄金期の記憶 特急･新幹線網が広がる前の｢長距離移動の定番｣

今では全国のJR線上から有料の「急行列車」は姿を消してしまった。だが、戦後の国鉄全盛期、全国各地を結んだ優等列車の代表格といえば急行であった。

日本の急行列車は、明治中期の1894年に山陽鉄道（現在の山陽本線）が神戸―広島間に運行した列車が起源とされているが、電車による有料の急行列車が全国に広がったのは第二次大戦後である。

1950年に登場し、「湘南電車」と呼ばれた80系により長距離電車の運行が始まって以降、153系や165系、さらに交流区間も走れる交直両用の451系をはじめとする「急行型電車」が相次いで登場し、全国の電化区間で大衆の足として活躍した。今回は、これらの国鉄急行型電車を取り上げたい。

「急行型電車」の登場

急行型電車の歴史をたどるうえで、まずは「準急」として登場した湘南電車80系について触れたい。

80系はそれまで基本的に近距離区間用と考えられていた電車のイメージを大きく変える中・長距離電車として開発され、車内も客車並みのボックスシートを備えた長時間の乗車に適した設備であった。50年には、伊豆方面への準急「あまぎ」「いでゆ」「はつしま」として運転開始し、電車の高速性能を発揮して東京―熱海間を90分で結んだ。

その後、東海道本線全線電化後の57年には東京―名古屋・大垣間を結ぶ準急「東海」、名古屋―大阪・神戸間には「比叡」が運転を開始、それまでの機関車牽引の客車に代わり、電車による長距離優等列車が次第に存在感を高めていった。