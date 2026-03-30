【高市総理の責任ある積極財政｢スローガンであり幻想｣】衆院選で中道大敗の原因／高齢者の医療費にメス？／歴代政権とは違う社会像／高市政権の政策は｢問題を抱えている｣【青山和弘の政治の見方（小川淳也）】

政治ジャーナリストの青山和弘が、政党や各界の論客をゲストに招き、日本の政治を深掘りする「青山和弘の政治の見方」。

今回のゲストは、中道改革連合・代表で衆議院議員の小川淳也氏（前編）です。

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

02:16 中道が衆院選で大敗した要因

06:54 中道が目指す国家像

13:32 フェアな社会をつくるために何ができる？

20:56 ｢資産･所得｣把握のデジタル化

23:41 高市政権に対する評価

30:50 次回予告

【出演者】

青山 和弘（あおやま・かずひろ）

政治ジャーナリスト、青山学院大学客員研究員

小川 淳也（おがわ・じゅんや）

中道改革連合・代表

撮影・編集：昼間 將太、田中 険人、秋葉俊祐

サムネイル写真：Getty Images

※動画内のデータや肩書などは収録時点（2026年3月26日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

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