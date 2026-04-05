灘高校→防衛大入学 "東大への淡い未練"抱えた彼が､規律と訓練で｢勉強に集中ほぼ不可能｣な防大で仮面浪人を選んだワケ

浪人という選択を取る人が20年前と比べて1/2になっている現在。「浪人してでもこういう大学に行きたい」という人が減っている中で、浪人はどう人を変えるのでしょうか？ また、浪人したことによってどんなことが起こるのでしょうか？ 自身も9年の浪人生活を経て早稲田大学に合格した経験のある濱井正吾氏が、いろんな浪人経験者にインタビューをし、その道を選んでよかったことや頑張れた理由などを追求していきます。

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灘高校出身→防衛大学在籍中に東大に向け仮面浪人

今日は、灘高等学校を卒業後、防衛大学校に進学し、大学内で東大を目指して仮面浪人を経験した大前秀人さんにお話を伺いました。

大前さんは関西の超名門校、灘高等学校の出身。周囲と同じように東京大学を志望するも、残念ながら2点差で不合格となります。彼が進学先として選んだのは防衛大学校という灘出身者の中では一風変わった進路でした。

なぜ防衛大学校への進学を決めたのか。

厳しい防衛大学校の日々の中で、なぜ仮面浪人を決意したのか。

お話を伺います。