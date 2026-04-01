｢休むのが怖い｣→それって"隠れワーカホリズム"？ ｢休みは戦略的にとるべき｣理由とは〈安藤健のキャリア相談室♯1〉

「ずっとこの会社にいていいのか……」

「本当は、もっといい職場があるんじゃないか……」

こうしたモヤモヤ、実は悪いものではなく、あなたがレベルアップするための重要なサインだったとしたら？

そう説くのは、若手からミドル社会人まで、数多くのキャリア相談に応じてきた組織人事論のスペシャリスト、安藤健氏です。

記念すべき第1回の相談者は、入社数年目のRさん。

「期限は絶対、仕事は完璧にこなさなければ」

「常に忙しくしていないと、サボっていると思われそうで不安」

そんな強い不安を抱える彼女に、心身を蝕む「自覚なきワーカホリズム（仕事中毒）」の処方箋を伝えます。

要注意！ 心と体がちぐはぐな「燃え尽き」のサイン

安藤健（以下、安藤）：Rさん、こんにちは。まずは本書の「やりがい4タイプ診断」の結果はどうでしたか？

Rさん（以下、R）：はい。仕事への向き合い方が低く、「リラックスゾーン」という結果でした。ただ、数値としてはギリギリ「ワーカホリズム（仕事中毒）」寄りになっています。

安藤：注目したいのは、仕事中の「集中力」や「気力・体力」のスコアは高いのに、「仕事の価値や意義」を感じられなくなっている点です。これは、心と体が食い違っているサインかもしれないので、ちょっと要注意ですね……。

R：実は、直前にものすごく忙しい時期があって、そこで根を詰めすぎてしまったんです。体調を崩したわけではないのですが、忙しすぎて「この仕事は何のためにやっているんだろう」と考える暇もなくなってしまいました。

安藤：今はどのような感覚で動いているのですか？

R：今はひたすら、切迫感や使命感だけで動いている感じです。でも業務内容は似たようなものが多くて、自分が成長している実感もないし、不安です……。