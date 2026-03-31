｢落ちたのは残念､でも…｣2浪東大合格者が2026年度の大学入試で泣いた子､笑った子に伝えたいこと

「頭がいい」といわれる人の特徴になるような能力というのは、先天的に決められている部分があると考える人が多いのではないでしょうか。その考えを否定するのが、偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠氏です。漫画『ドラゴン桜2』（講談社）編集担当も務めた西岡氏が、後天的に身につけられる「東大に合格できるくらい頭をよくするテクニック」を伝授するこの連載。

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2026年度受験で喜んだ子、泣いた子

2026年度の大学入試が、ひとつの幕を下ろしました。

第1志望に合格して喜びの涙を流した人、悔しさをこらえきれずに声を上げて泣いた人。今年も、受験生たちはそれぞれの結末を迎えました。

毎年この季節になると、私が教えてきた生徒たちの顔が浮かびます。笑顔でLINEを送ってきてくれる子がいれば、しばらく連絡が来なくなってしまう子もいます。

ドラゴン桜でも、漫画で不合格になった生徒に声を掛けるシーンがあります。