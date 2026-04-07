｢約3800万円の落札事例も｣F1エンジンをコレクション化する｢メモラビリア｣のビジネスとクラシックカーの投資的価値

ホンダ技研工業（以下、ホンダ）のレース活動を支えるホンダ・レーシング（以下、HRC）は、本物のF1エンジンなどを美術品のようなコレクションとして販売する「メモラビリア」という事業を展開しているが、先ごろ、その新コレクションの披露会が都内で実施された。

昨年4月にスタートしたメモラビリアでは、1990年にF1ドライバーのアイルトン・セナがドライブしたマクラーレンMP4/5Bに搭載されていたホンダRA100Eエンジンを分解。これを美しくディスプレイした商品をアメリカ・モントレーで開催されたオークションに出展したところ、25万4500ドル（約3800万円）で落札された。また、セナのチームメイトだったゲルハルト・ベルガーが使用したRA100Eエンジンについても、カムカバー、ピストン、コンロッドなどを個別の製品として販売したという。

ジュエリー・アトリエと提携

今回の新コレクション披露会では、これまでになかった展開として、山梨県甲府市のジュエリー・アトリエ「B.L.S.」と提携。エンジンを分解する過程で生まれたボルト、ナット、ワッシャーといった小物をジュエリーに生まれ変わらせたうえで販売するプログラムが発表された。

過去に使用したF1エンジンやその主要パーツをコレクションとして販売するビジネスは、たとえばフェラーリなども行っているが、ボルトなどの小物パーツをジュエリーとして販売する試みは寡聞にして知らない。