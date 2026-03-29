【“老化”は食事と生活習慣で止められる！】細胞のオートファジーを上げる！スーパーフード／体内の炎症を抑えるための食事／睡眠で寿命を延ばすために必要なもの／110歳以上スーパーセンチナリアンの法則

前編はこちら

https://youtu.be/yI1MrVpG98Y

「Health SHIFT」では「老化」をテーマに、生命科学者で大阪大学名誉教授の吉森保氏をゲストに迎え、老化研究の最新科学を紹介する。吉森教授が研究する健康長寿に欠かせない細胞の「オートファジー」を活性化させるための食事や生活習慣のメソッドを紹介。また、日本が世界で最多と言われる110歳以上の“スーパーセンチナリアン”について、彼らがなぜ長寿なのか。その理由を解説する。

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

00:57 本編

01:55 今日から出来る！老化の止め方&若返り方

02:10 オートファジーを活性化させる食材

08:52 体内の“炎症”を抑えるアプローチ

10:21 16時間断食はオートファジー活性に良いのか？

11:51 適度な有酸素運動・冷水浴・人とのつながり

13:24 筋トレはオートファジー活性に効果的？

15:34 メンタルの状態は身体に影響する？

17:41 睡眠に大事なのは“時間”

21:31 110歳以上“スーパーセンチナリアン”とは？

23:38 スーパーセンチナリアンは健康長寿

24:08 遺伝の影響はどのくらい？

25:52 健康長寿の方の生活習慣と性格

27:31 吉森先生はストレスをどういなす？

31:08 吉森先生から視聴者にエール

【出演者】

吉森 保（よしもり・たもつ）

生命科学者・大阪大学名誉教授

1996年オートファジー研究のパイオニア・大隅良典博士（2016年ノーベル生理学・医学賞受賞）が国立基礎生物学研究所にラボを立ち上げた時に助教授として参加。

大阪大学大学院医学系研究科及び生命機能研究科教授などを経て、大阪大学名誉教授。同医学系研究科寄付講座教授。著書に『ライフサイエンス 長生きせざるをえない時代の生命科学講義』（日系BP）、『生命を守るしくみ オートファジー ー老化、寿命、病気を左右する精巧なメカニズム』（ブルーバックス）など。

河野 千秋（こうの・ちあき）

フリーアナウンサー

愛媛県出身。山陽新聞社で記者を経験後、アナウンサーに転身。趣味は料理・ゴルフ。

撮影・編集：志智勇哉、昼間將太、桑島圭佑

サムネイル画像：PIXTA

※動画内のデータは収録時点（2026年3月）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

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