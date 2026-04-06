眠れないのは｢腎｣からのSOS！ 快眠のための｢腎活習慣｣3つ《不眠の人におすすめの耳ツボとは》

疲れやすい、不眠気味、なんとなくだるい――。そんな「日々の不調」は、東洋医学でいう「腎」のパワー不足が原因かもしれません。

眠れないのは腎からのSOS

東洋医学の腎が弱っている方に多い症状があります。それが睡眠障害です。

睡眠障害にはおもに2つのタイプがあります。なかなか寝つけない「入眠障害」と、何度も目が覚める「中途覚醒」です。

「眠れない」というひと言の裏には、腎のSOSが隠れています。東洋医学の腎は、生命力の根っこであり、同時に「しっかり休む力」を司（つかさど）る臓でもあります。

ぐっすり眠れるのは腎に余力があるからであり、夜中に何度も起きるのは腎が弱っているから、とイメージしてください。年齢とともに「長く眠れなくなった」という話をよく聞きますが、東洋医学的に見ると、それは腎の力が弱って、長時間の「オフ」状態を保てなくなっているともいえます。

入眠障害タイプは、布団に入ってから2～3時間眠れないケースです。このタイプに多いのは、頭の中がずっと回転しちゃうこと。あれこれ考えてしまい、過去の後悔が出てきたり、未来の不安がループするのです。

五行でいうと、腎の感情は「恐れ」です。腎が弱ると、まさにこの恐れを処理しきれなくなり、夜になっても思考が静まりません。