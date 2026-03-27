ナフサ危機で生活に必要な製品の価格高騰も…ナフサの中東依存度は8割超／政府もナフサ調達の多様化を模索／ホルムズ海峡の事実上封鎖が解消されても不安残る【経済HOTワード】

「ナフサ」はまだ馴染みのない言葉だが、実は私たちの生活のありとあらゆる物に使われている。

そんなナフサをつくるためには原油が必要で、日本における実質的なナフサの中東依存度は8割超。ホルムズ海峡の事実上封鎖でナフサの調達はどうなるのか。私たちの生活への影響は？

この動画では、

・そもそもナフサって何？

・なぜ「ナフサ危機」と言われている？

・ナフサ危機の今後について

などについて、東洋経済の山田雄大記者にわかるまで解説してもらう。

【タイムテーブル】

00:00 本日のテーマ

00:12 ナフサ危機3つのポイント

00:19 そもそも「ナフサ」とは？

01:56 なぜナフサ危機と言われるのか

02:29 日本の調達元はどこ？

04:41 ナフサ危機の今後

05:25 石油化学工業会の見解

05:50 買いだめすべきか

06:30 ナフサ危機で物価上昇も？

07:40 政府が調達を後押し

08:10 ナフサ危機は回避できる？

09:25 本日のまとめ

撮影：革新スタジオTOKYO（岡崎司）・田中険人

編集：田中険人、桑島圭佑

【出演者】

山田 雄大（やまだ・たけひろ）

東洋経済 記者

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山田桃子（フリーアナウンサー）





※動画内のデータは収録時点（2026年3月26日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

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