ナフサ危機で生活に必要な製品の価格高騰も…ナフサの中東依存度は8割超／政府もナフサ調達の多様化を模索／ホルムズ海峡の事実上封鎖が解消されても不安残る【経済HOTワード】
「ナフサ」はまだ馴染みのない言葉だが、実は私たちの生活のありとあらゆる物に使われている。
そんなナフサをつくるためには原油が必要で、日本における実質的なナフサの中東依存度は8割超。ホルムズ海峡の事実上封鎖でナフサの調達はどうなるのか。私たちの生活への影響は？
この動画では、
・そもそもナフサって何？
・なぜ「ナフサ危機」と言われている？
・ナフサ危機の今後について
などについて、東洋経済の山田雄大記者にわかるまで解説してもらう。
【タイムテーブル】
00:00 本日のテーマ
00:12 ナフサ危機3つのポイント
00:19 そもそも「ナフサ」とは？
01:56 なぜナフサ危機と言われるのか
02:29 日本の調達元はどこ？
04:41 ナフサ危機の今後
05:25 石油化学工業会の見解
05:50 買いだめすべきか
06:30 ナフサ危機で物価上昇も？
07:40 政府が調達を後押し
08:10 ナフサ危機は回避できる？
09:25 本日のまとめ
撮影：革新スタジオTOKYO（岡崎司）・田中険人
編集：田中険人、桑島圭佑
【出演者】
山田 雄大（やまだ・たけひろ）
東洋経済 記者
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山田桃子（フリーアナウンサー）
※動画内のデータは収録時点（2026年3月26日）のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。
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