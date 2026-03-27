ナフサ危機で生活に必要な製品の価格高騰も…ナフサの中東依存度は8割超／政府もナフサ調達の多様化を模索／ホルムズ海峡の事実上封鎖が解消されても不安残る【経済HOTワード】

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2026/03/27 19:10
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「ナフサ」はまだ馴染みのない言葉だが、実は私たちの生活のありとあらゆる物に使われている。
そんなナフサをつくるためには原油が必要で、日本における実質的なナフサの中東依存度は8割超。ホルムズ海峡の事実上封鎖でナフサの調達はどうなるのか。私たちの生活への影響は？

この動画では、
・そもそもナフサって何？
・なぜ「ナフサ危機」と言われている？
・ナフサ危機の今後について
などについて、東洋経済の山田雄大記者にわかるまで解説してもらう。

【タイムテーブル】
00:00　本日のテーマ
00:12　ナフサ危機3つのポイント　
00:19　そもそも「ナフサ」とは？
01:56　なぜナフサ危機と言われるのか
02:29　日本の調達元はどこ？
04:41　ナフサ危機の今後
05:25　石油化学工業会の見解
05:50　買いだめすべきか
06:30　ナフサ危機で物価上昇も？
07:40　政府が調達を後押し
08:10　ナフサ危機は回避できる？
09:25　本日のまとめ

撮影：革新スタジオTOKYO（岡崎司）・田中険人
編集：田中険人、桑島圭佑

【出演者】
山田 雄大（やまだ・たけひろ）
東洋経済 記者

▼記者の最新記事
https://toyokeizai.net/list/author/104

山田桃子（フリーアナウンサー）



※動画内のデータは収録時点（2026年3月26日）のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

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