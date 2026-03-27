日産､新型｢リーフ｣発売直後にバッテリー出火でリコール⋯経営再建を託した世界戦略車の船出に早くも暗雲

1月15日に発売したばかりの日産自動車のEV（電気自動車）「リーフ」が、3月27日にリコールを開始した。

原因は、リーフに搭載される高電圧バッテリーの不具合。セルに使用される電極板の製造工程が不適切で、モジュールに電極板の破片が付着。充電を繰り返すことでモジュール内部でショートが発生し、バッテリー異常の警告が表示される場合がある。最悪の場合、バッテリーが異常発熱し火災に至るおそれがある。

日産によれば、ディーラーが保有するリーフのB7グレード（78kWhのバッテリー容量）で、実際に火災事故が1件発生した。またバッテリー異常の警告も1件発生し、国土交通省に報告されている。ただ、バッテリーが火災の原因かどうかは現在、消防や警察が調査中で、「予防的措置としてリコールを実施する」（日産）としている。対象は、2025年12月1日から26年3月7日までに製造されたうちの171台。

かつては火災無事故を訴求していたが⋯

初代リーフは10年の投入以来、10年以上もの間、電池に起因する火災事故を起こしていないことをアピールしていた。ただ、19-20年モデルイヤーのリーフに関して、電池火災の報告がアメリカで9件確認され、24年9月に現地当局へリコールの届けを提出した経緯がある。それ以来、こうしたアピールを控えるようになった。

国内では過去に数件、リーフの火災事故があったが、事故の背景には水没車や喫煙など特殊な状況があった。バッテリーが原因と特定されれば、リーフでは国内初の案件となる。

新型リーフに搭載されるバッテリーは、日産が出資するAESC（中国のエンビジョングループ傘下）が生産・供給する。24年7月に稼働を開始した最新鋭の茨城工場で生産するが、生産設備の問題で歩留まりが悪化し、昨年秋に生産計画を大幅に引き下げた経緯がある。25年12月に稼働したイギリスのサンダーランド第2工場でもバッテリーの生産に問題が生じており、欧州市場でのリーフ発売時期を日産は発表できていない。

10年に世界初の量産型EVとして投入されたリーフは、日産を象徴する車種の1つ。近年業績が悪化している日産は、経営再建に向けた世界戦略車の第1弾として新型リーフを欧米日の主要市場で拡販する計画だったが、その立ち上げには産みの苦しみが続いている。

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