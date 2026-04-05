幼い頃に受けた｢心の傷｣癒やす"親との関係の手放し方"――負の連鎖を断ち切り､自分自身の人生を取り戻すための処方箋

「他人の反応を気にしすぎてしまう」「いつも緊張していて身体が重く、気が休まらない」……。こうした日常の“生きづらさ”の背景には、実は子ども時代や過去の経験で受けた「心の傷＝かくれトラウマ」が影を落としている――。

そう指摘するのは、トラウマケア専門「こころのえ相談室」代表で、公認心理師の井上陽平さんです。

「親」もまた…

子どもの心を傷つけてしまう親も、必ずしも「悪い人」だったわけではありません。深い傷を抱え、感情をうまく処理できなかった人だったのかもしれません。

自らも虐待やネグレクト、家庭の混乱の中で育ち、気持ちを受け止めてもらえないまま大人になった可能性もあります。その痛みや不安が心に残り、子どもと向き合ったときに無意識にあふれ出してしまうのです。

たとえば、親が怒りや不安を感じるたび、過去の記憶がよみがえり、子どもの言動が“脅威”に見えてしまう。すると冷静さを失い、暴力的になったりヒステリックに反応したりします。