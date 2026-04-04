【モノを捨てられない人へ朗報】｢1日1つ捨てるだけ｣で人生が劇的に好転する3つの納得理由
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「捨て活コーチ」として5万人以上の「捨て活」を指導し、YouTubeでも人気を博しているETSUKO氏。
物を捨てることで「お金」「仕事」「人間関係」「メンタル」が同時に整うという彼女のメソッドには、世界からもオファーが殺到しているという。
そんな彼女が「捨て活」の全メソッドをまとめた初の著書『手放して、輝く『捨て活: 人生を変えたいなら、まず1つ捨てなさい 』を上梓した。部屋が片付くだけでなく、思考や行動まで変わるという「捨て活」の本質を、心理や実体験を交えて解説した1冊だ。
この連載では、ETSUKO氏の「人生を変える捨て活」についてオリジナルメソッドを伝えていく。
「1日1つ捨てる」だけで人生は変わる
「人生を変えたい」と思ったとき、多くの人は大きな決断や努力が必要だと考えがちです。
しかし実際には、もっとシンプルで、誰にでもできる方法があります。
それが「1日1つ捨てる」という習慣です。
私が提案する「捨て活」は、単なる片付けではありません。
モノを手放すことで行動が変わり、思考が変わり、結果として人生そのものが変わっていく実践的なアプローチです。
ではなぜ、たった1つ捨てるだけでそこまでの変化が生まれるのでしょうか？
その理由は、大きく分けて3つあります。
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