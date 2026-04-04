【モノを捨てられない人へ朗報】｢1日1つ捨てるだけ｣で人生が劇的に好転する3つの納得理由

✎ 1 ✎ 2
ETSUKO : 「捨て活」コーチ　
2026/04/04 13:00
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
ウォークインクローゼットで服を選ぶ女性
「捨て活コーチ」の筆者が、今日から始められる捨て活を提案。「1日1つ捨てる」だけで人生が激変する理由とは？（写真：polkadot／PIXTA）
「捨て活コーチ」として5万人以上の「捨て活」を指導し、YouTubeでも人気を博しているETSUKO氏。
物を捨てることで「お金」「仕事」「人間関係」「メンタル」が同時に整うという彼女のメソッドには、世界からもオファーが殺到しているという。
そんな彼女が「捨て活」の全メソッドをまとめた初の著書手放して、輝く『捨て活: 人生を変えたいなら、まず1つ捨てなさい 』を上梓した。部屋が片付くだけでなく、思考や行動まで変わるという「捨て活」の本質を、心理や実体験を交えて解説した1冊だ。
この連載では、ETSUKO氏の「人生を変える捨て活」についてオリジナルメソッドを伝えていく。

「1日1つ捨てる」だけで人生は変わる

手放して、輝く「捨て活」: 人生を変えたいなら、まず1つ捨てなさい
『手放して、輝く「捨て活」: 人生を変えたいなら、まず1つ捨てなさい』（書影をクリックすると、アマゾンのサイトにジャンプします。紙版はこちら、電子版はこちら。楽天サイトの紙版はこちら、電子版はこちら

「人生を変えたい」と思ったとき、多くの人は大きな決断や努力が必要だと考えがちです。

しかし実際には、もっとシンプルで、誰にでもできる方法があります。

それが「1日1つ捨てる」という習慣です。

私が提案する「捨て活」は、単なる片付けではありません。

モノを手放すことで行動が変わり、思考が変わり、結果として人生そのものが変わっていく実践的なアプローチです。

ではなぜ、たった1つ捨てるだけでそこまでの変化が生まれるのでしょうか？

その理由は、大きく分けて3つあります。

次ページ「人生が変わる」1つ目の理由は？
関連記事
特集一覧
イランショック 震える日本経済
新着あり
ハイテク中国
新着あり
トヨタの挑戦
新着あり
PayPay 新たな野望
新着あり
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事