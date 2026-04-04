【モノを捨てられない人へ朗報】｢1日1つ捨てるだけ｣で人生が劇的に好転する3つの納得理由

「捨て活コーチ」として5万人以上の「捨て活」を指導し、YouTubeでも人気を博しているETSUKO氏。

物を捨てることで「お金」「仕事」「人間関係」「メンタル」が同時に整うという彼女のメソッドには、世界からもオファーが殺到しているという。

この連載では、ETSUKO氏の「人生を変える捨て活」についてオリジナルメソッドを伝えていく。

「1日1つ捨てる」だけで人生は変わる

「人生を変えたい」と思ったとき、多くの人は大きな決断や努力が必要だと考えがちです。

しかし実際には、もっとシンプルで、誰にでもできる方法があります。

それが「1日1つ捨てる」という習慣です。

私が提案する「捨て活」は、単なる片付けではありません。

モノを手放すことで行動が変わり、思考が変わり、結果として人生そのものが変わっていく実践的なアプローチです。

ではなぜ、たった1つ捨てるだけでそこまでの変化が生まれるのでしょうか？

その理由は、大きく分けて3つあります。