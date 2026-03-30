｢あれもこれもやり残した､とジタバタ死んでもいい｣『完全自殺マニュアル』著者が60代でたどり着いた､｢非効率な生き方｣

昨今、私たちの社会には「タイパ」や「コスパ」という言葉が深く浸透している。

「セイコー時間白書2025」によれば、全体の約6割が「タイパを意識して行動している」と回答している。10代と30代に限って言えば、約7割（69.5%）にものぼる。

現代において、効率化はもはやマナーのひとつである。この波は人間関係にも及んでおり、若者を中心に「1分1秒を無駄にできない」という考え方が広がる一方で、その風潮についていけない、あるいは逆行する振る舞いは「無駄」として切り捨てられる。

特に、デジタル社会やAI社会に不慣れで効率の悪い中高年は、時として「老害」と呼ばれ、疎まれる対象となってしまう。

1993年に発売され、ミリオンセラーとなった『完全自殺マニュアル』（太田出版）の著者であり、近著『死ぬまで落ち着かない』（同）を上梓した鶴見済氏（61歳）は、中高年にとっての「効率至上主義」に異を唱える。

効率を追求するほど、人生は「空白」になる

現代社会が求める「タイパ」や「コスパ」の意識は、最短距離で目的地に到達することをよしとする。しかし、鶴見氏は若い頃を過ぎてもそれにとらわれていると、大失敗をしかねないと話す。