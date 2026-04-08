新入社員歓迎会に上司を混ぜてはいけない—若手社員が逃げる会社､とどまる会社の違いは｢Z世代解像度｣で決まる

金間 大介 : 金沢大学融合研究域教授、北海道医療大学客員教授長田 麻衣 : SHIBUYA109 lab.所長
2026/04/08 11:30
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居酒屋で新入社員の歓迎会をするビジネスパーソン
若手の職場定着と組織改革の新たな処方箋を提示する（写真：maroke／PIXTA）
「わが社はアットホームな会社です」「職場の交流会も活発に開いています」。こう聞いて、「いい会社そうだな」と思う人は多いはずだ。しかし実は、今の若手世代にとってはどちらも「罰ゲーム」に映る、と聞いたら驚くのではないだろうか。
昨年12月に『無敵化する若者たち』（東洋経済新報社）を上梓した金沢大学教授の金間大介氏と、今年3月に『ほめられると気まずすぎてしぬZ世代、ほめて伸ばそうと必死になる上司世代』（徳間書店）を上梓したSHIBUYA109 lab.所長の長田麻衣氏は、Z世代独自の心理を理解せずして、これからの組織運営は立ち行かないと指摘する。
前編に続き、本稿では若手の職場定着と組織改革の新たな処方箋を提示する。

アットホームな職場が嫌われる理由

金間：私の本『無敵化する若者たち』に、「アットホームな会社は人気が無い」というデータを載せたところ、人事の方などから「アットホームな職場ってダメなの？」と驚きのリアクションをたくさんもらっています。長田さんの本でも「アットホームな職場は公私混同や人間関係の強制を連想させるので敬遠される」と書かれていますね。

無敵化する若者たち
『無敵化する若者たち』（書影をクリックすると、アマゾンのサイトにジャンプします。紙版はこちら、電子版はこちら。楽天サイトの紙版はこちら、電子版はこちら

長田：私がセミナーなどで講演していて最も反響が大きいのがこの話です。Z世代は職場の人と仲を深めることを必ずしも良いことだと捉えていません。また、人との距離感は自分で調節したいという感覚を非常に強く持っています。ですから、彼らにとって「アットホームな会社」という言葉は、人との距離感を職場に決められてしまうようで「気持ち悪い」「怖い」という印象になるようです。

金間：彼らからすると一種の感情を押しつけられているように思うようですね。「そういう感情を持つことも仕事のうちだよ」と言われている感じがして、違和感を持つ。

ただ上司世代が「アットホームな会社が好まれる」と勘違いしてしまう理由もまたZ世代の性質にあるんです。

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