新入社員歓迎会に上司を混ぜてはいけない—若手社員が逃げる会社､とどまる会社の違いは｢Z世代解像度｣で決まる

「わが社はアットホームな会社です」「職場の交流会も活発に開いています」。こう聞いて、「いい会社そうだな」と思う人は多いはずだ。しかし実は、今の若手世代にとってはどちらも「罰ゲーム」に映る、と聞いたら驚くのではないだろうか。

アットホームな職場が嫌われる理由

金間：私の本『無敵化する若者たち』に、「アットホームな会社は人気が無い」というデータを載せたところ、人事の方などから「アットホームな職場ってダメなの？」と驚きのリアクションをたくさんもらっています。長田さんの本でも「アットホームな職場は公私混同や人間関係の強制を連想させるので敬遠される」と書かれていますね。

長田：私がセミナーなどで講演していて最も反響が大きいのがこの話です。Z世代は職場の人と仲を深めることを必ずしも良いことだと捉えていません。また、人との距離感は自分で調節したいという感覚を非常に強く持っています。ですから、彼らにとって「アットホームな会社」という言葉は、人との距離感を職場に決められてしまうようで「気持ち悪い」「怖い」という印象になるようです。

金間：彼らからすると一種の感情を押しつけられているように思うようですね。「そういう感情を持つことも仕事のうちだよ」と言われている感じがして、違和感を持つ。

ただ上司世代が「アットホームな会社が好まれる」と勘違いしてしまう理由もまたZ世代の性質にあるんです。