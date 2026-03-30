一蓮托生！？50代女子が"初雪山登山"でまさかの緊急事態――｢景色が違う｣｢道間違った｣におののく2人が生還するまで

世間を沸かしたバツ3の叶井俊太郎氏との結婚から14年と半年。漫画家・くらたまに降りかかったのは、夫の死と、残りの人生をどう独りで生きるかという「新たな人生設計」だった――。

夫亡き後の日々の暮らしや感じたこと、そして新たな挑戦の日々を漫画とエッセイでお届けする（漫画はエッセイの最後に）。【連載第17回】

ランチを食べたら出発

人生初の雪山登山は、長野県にある入笠山（本編は後編になります。前編はこちら）。

人気の山荘「ヒュッテ入笠」にて、ギリギリ滑り込みセーフで、その日最後の客としてランチに間に合った私とSさん（Sさんは、登山が趣味の同世代の男性編集者）。登山者に大人気の絶品牛タンシチュー定食とソースカツ丼に舌鼓を打ち、ゆっくりお茶を飲んでいたら、14時を回ってしまいました。もう、客は私たちしかいません。

「そろそろ出発しましょうか」

少し不安になって私が言うと、

「そうしますか。山頂までここからすぐなんで、まだ充分に時間はありますよ」