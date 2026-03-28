グータラ主婦が｢捨て活｣で"年収100倍"を達成できた3つの理由

ETSUKO : 「捨て活」コーチ　
2026/03/28 8:00
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
部屋の片づけが苦手な女性のイメージ
最初の一歩は何から取り組めばいい？ 人生を変える「捨て活」の極意について、筆者の実体験を交えて解説します（写真：siro46／PIXTA）
「捨て活コーチ」として5万人以上の「捨て活」を指導し、YouTubeでも人気を博しているETSUKO氏。
物を捨てることで「お金」「仕事」「人間関係」「メンタル」が同時に整うという彼女のメソッドには、世界からもオファーが殺到しているという。
そんな彼女が「捨て活」の全メソッドをまとめた初の著書手放して、輝く『捨て活: 人生を変えたいなら、まず1つ捨てなさい 』を上梓した。部屋が片付くだけでなく、思考や行動まで変わるという「捨て活」の本質を、心理や実体験を交えて解説した1冊だ。
この連載では、ETSUKO氏の「人生を変える捨て活」についてオリジナルメソッドを伝えていく。

グータラ主婦が「捨て活コーチ」になるまで

手放して、輝く「捨て活」: 人生を変えたいなら、まず1つ捨てなさい
『手放して、輝く「捨て活」: 人生を変えたいなら、まず1つ捨てなさい』（書影をクリックすると、アマゾンのサイトにジャンプします。紙版はこちら、電子版はこちら。楽天サイトの紙版はこちら、電子版はこちら

「たった1つ捨てただけなのに、心が軽くなった」

この小さな感覚が、私の人生を大きく変える最初のステップでした。

当時の私は、ピアノ講師として月収20万円以下。夫と二人暮らしでしたが、家事が大の苦手で面倒くさがりのため、家は散らかり放題でした。

布団は「どうせまた敷くのだから」と万年床。窓際にもモノが積み上がっていたのでカーテンが開けられず、部屋は常に薄暗いまま……。家計管理もダメダメで、月末にはいつも支払いに追われていました。

なんとかしようと副業に手を出すも失敗し、多額の借金を抱える始末。

夫は優しく、家事をサボっても何も言いません。

それでも、心の奥にはいつも「このままでいいのだろうか」「なんとかしなきゃ」という不安がうずまいていました。

次ページ1つ目の理由は？
関連記事
特集一覧
「責任ある積極財政」は日本経済を、強く豊かにするのか。
新着あり
ハイテク中国
新着あり
イランショック
ドローン経済安保の衝撃
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事