グータラ主婦が｢捨て活｣で"年収100倍"を達成できた3つの理由

「捨て活コーチ」として5万人以上の「捨て活」を指導し、YouTubeでも人気を博しているETSUKO氏。

物を捨てることで「お金」「仕事」「人間関係」「メンタル」が同時に整うという彼女のメソッドには、世界からもオファーが殺到しているという。

この連載では、ETSUKO氏の「人生を変える捨て活」についてオリジナルメソッドを伝えていく。

グータラ主婦が「捨て活コーチ」になるまで

「たった1つ捨てただけなのに、心が軽くなった」

この小さな感覚が、私の人生を大きく変える最初のステップでした。

当時の私は、ピアノ講師として月収20万円以下。夫と二人暮らしでしたが、家事が大の苦手で面倒くさがりのため、家は散らかり放題でした。

布団は「どうせまた敷くのだから」と万年床。窓際にもモノが積み上がっていたのでカーテンが開けられず、部屋は常に薄暗いまま……。家計管理もダメダメで、月末にはいつも支払いに追われていました。

なんとかしようと副業に手を出すも失敗し、多額の借金を抱える始末。

夫は優しく、家事をサボっても何も言いません。

それでも、心の奥にはいつも「このままでいいのだろうか」「なんとかしなきゃ」という不安がうずまいていました。