【乱高下する日本株 次の展開は？】楽観シナリオなら5万5000円／悲観シナリオなら4万円割れも／ホルムズ海峡正常化には要時間／インフレ懸念は続く／日銀が4月利上げの可能性も【ニュース解説】

アメリカとイスラエルによるイラン攻撃で中東情勢が緊迫化し、日経平均株価は乱高下している。今後の相場の行方をどう見ているか、ニッセイ基礎研究所の井出真吾氏に聞いた。

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

00:38 本編開始

00:48 本日のテーマ

01:16 これからの相場シナリオ

02:13 ①楽観シナリオ

04:24 ②悲観シナリオ

07:04 ③中間シナリオ

11:50 インフレ懸念は今後も続く？

16:49 企業業績 来期の見通しは？

【出演者】

井出 真吾（いで・しんご）

ニッセイ基礎研究所 主任研究員

1993年東京工業大学（現・東京科学大学）卒業後、日本生命保険入社。1999年ニッセイ基礎研究所、2023年より現職。専門分野は株式市場・株式投資・マクロ経済・資産形成

内田 まさみ（うちだ・まさみ）

フリーアナウンサー

撮影：革新スタジオTOKYO（岡崎司）、桑島圭佑

編集：桑島圭佑、秋葉俊祐

サムネイル内写真：時事通信

※動画内のデータは収録時点（2026年3月24日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

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