信長を怪物にした父･信秀の｢長所1点突破｣の教え――既存の価値観を破壊､"規格外の英傑"をプロデュースした父の眼力

歴史を振り返れば、「師」に学ぶことで、自らの人生を飛躍させる機会を得た事例は枚挙にいとまがありません。坂本龍馬は勝海舟に学ぶことで、歴史の表舞台へと登場しました。高杉晋作、伊藤博文にも吉田松陰という師匠がいました。

本来「学ぶ」とは「師から学ぶこと」を前提としており、独学では到達できない領域があることを示唆しています。

長所を育てる師につく

かつて上司の役割といえば、若い人の短所を指摘し、修正することだと考えられていた時期がありました。とくに芸事やスポーツの世界では、至らない部分は徹底して直され、多少の成果を出しても「まだまだできるだろう」と厳しく叱咤激励されるのが常でした。

もちろん、職種によっては欠点を修正しなければ、仕事や商売にならない場合もあります。

しかし、短所を直すことばかりに気を取られて、その本人が自信を失い、小さくまとまってしまうくらいなら、いっそ短所はそのままにして、長所のみを規格外の大きさへ育てる師についたほうが、幸せになれるかもしれません。