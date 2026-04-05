｢17時半退社では間に合わない｣共働きの母親が語る《小1の壁》年100万円の民間学童かキャリア断念か…残酷な選択肢並ぶ理不尽

子どもが小学校に上がるタイミングで、多くの共働き家庭が直面する問題がある。いわゆる『小1の壁』だ。

小1の壁とは、子どもの小学校入学を機に、仕事と子育ての両立の難易度が一気に増す現象を指す。保育園時代に成立していた生活リズムが崩れ、働き方の見直しを迫られる家庭が少なくない。背景にあるのは、学童保育の利用条件や時間の制約といった、放課後の預け先にまつわる問題だ。

どこに預けるのか、何時まで預けられるのかーー。一見シンプルに見えるこの問題が、実は働く親たちのキャリアを大きく左右している。

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学童のお迎え「17時半退社では間に合わない」

「保育園時代より早く会社を出ないと、学童のお迎えに間に合わないんです」

都内で働く会社員のAさん（30代・小1の母）はそう語る。Aさんは週5日出社のフルタイム勤務で、通勤時間は片道約1時間。保育園時代は定時の17時半に退勤し、残業をしても19時半までにお迎えに行けば生活が成り立っていたという。

しかし小学校入学後、その前提は崩れた。子どもを公立学童に入れたものの、基本の預かり時間は18時まで。延長を利用しても19時が上限だという。