NTTドコモFOMA終了で3G完全停波､ガラケー依存の高齢者が直面するスマホ移行の壁と社会インフラの分断

日本の携帯電話サービスで、ついに「3G」が歴史に幕を下ろす。2026年3月末、NTTドコモのFOMAが予定通り終了し、国内の3G回線は完全停波となるのである。NTTドコモが2001年にサービスを開始したFOMAは、実は世界で初めて商用化されたW-CDMAという技術方式の3Gサービスとして知られている。その栄誉ある3Gサービスも、各国で3G終了が相次ぐ流れのなかで役割を終えたのだ。

3Gサービスの終焉と「ガラケー」の根強い人気

かつて数千万回線を抱えた3Gサービスは、その後に登場した4G、5Gに後の道をゆずり、静かにその役目を終えたのである。3Gサービス終了直前の発表によれば、ドコモの3G回線契約者数はピーク時の約5700万契約から約350万契約にまで減少し、そのうち個人向けは約50万回線まで減っていた。

この最後の数十万人の多くは高齢者を中心とした、従来型の10キーを搭載する携帯電話、いわゆる「ガラケー」ユーザーであった。総務省の通信利用動向調査を見れば、個人のスマートフォン保有率はすでに全世代平均で約8割に達しており、インターネット利用率も同様に8割を超える。

一方で、70代のスマホ保有率は6割前後、80歳以上では3割を切り、いまだにスマホを持たない高齢者が相当数存在している。