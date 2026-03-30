｢ホワイトなのに平均年収も"高い"｣TOP100社　トップ8社は残業10時間以下で平均年収1000万円超　《27卒向け最新》

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丹羽 夏海 : 東洋経済『就職四季報』編集部
2026/03/30 5:45
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残業が少ないのに年収が高い、タイパのいいホワイト企業はどこか（写真：zak／PIXTA）

「ホワイト企業に行きたい。でも、どうやって見極めればいいの？」そう悩んでいる就活生は少なくないだろう。

“ホワイト”だと感じる条件は人それぞれだが、「残業時間」を一つの基準とすると、就職後のリアルな生活が想像しやすくなる。

例えば定時（標準労働時間）が9:00～18:00、週休完全2日の会社で、月20日働く場合を考えると、

残業0時間/月⇒毎日18:00ごろ退社
残業20時間/月⇒毎日19:00ごろ退社
残業40時間/月⇒毎日20:00ごろ退社

となる。

18時退社であれば、終業後に買い物をして帰ったり、夕飯を作るなど家事をする余裕もあるだろう。20時退社の場合、家に着くのは21時近くで、最低限食事や入浴を済ませたらすぐ寝る時間…という生活になるかもしれない。

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一方で、「できればホワイトがいいけど、お金も稼ぎたい」という軸で企業選びをしている人もいるだろう。

そこで今回は、残業が月10時間以下、すなわち毎日残業30分程度以下の企業を「ホワイト企業」と定義し、平均年収が高い順にランキング化した。

就職四季報 総合版』『就職四季報 優良・中堅企業版』では毎年独自調査を行い、各企業の残業時間を掲載している。今回は全従業員ベースの残業時間を基にランキングを作成したが、『就職四季報 総合版』では総合職のみを対象に集計した残業時間も掲載している。ぜひ気になる企業は誌面でも確かめてみてほしい。

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