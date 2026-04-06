｢入学式がない国｣の新学期､日本との"驚きの差" インター校で見たリアルな現実は？

みずもとまい氏は2022年に家族でマレーシアに移住。2人の子どもはインターナショナルスクール（インター校）に通い始めて4年目を迎えた。

この時期になると、日本では百貨店に式典用のフォーマルウェアが並び、学校でも新入生を迎えるために生徒が入学式の練習をするなど、門出に向けて準備を始めるのが通例だ。

しかし、マレーシアではその前提が大きく異なる。驚くほど「普段通りに」新学期が始まることが多いのだ。

この記事では、日本の公立小学校からマレーシアのインター校に転校した筆者家族が見た「入学式のあり方の違い」について紹介する。

「入学式がない国」もある

「何もなかったよ。普通に授業を受けて終わった」

インター校新年度の初日、日本で言えば「入学の日」を終え帰ってきたわが子は、あっけらかんと言いました。

日本では新年度初日は「節目」となる大事な日。

「入学式がないにせよ、オリエンテーションのようなものがあるのでは」と思っていましたが、驚くほど何事もなく子どもたちのインター校生活はスタートしたのです。

学校からの事前案内も「入学日当日は始業時間に間に合うように学校に来てください」のみ。

今思えば、学校側は「普通の日」という感覚ですから、特別な指示をする必要がなかったのでしょう。