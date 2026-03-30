｢ソフトバンクは賞金1000万円｣｢アクセンチュアは昇進評価に影響｣AIをどう使うかで出世･キャリアが決まる時代に"生き残る人"の条件

ローランド・ベルガー、KPMG FASなどでパートナーを務め、経営コンサルタントとして「40年の実績」を有し、「企業のDX支援」を多く手がけている大野隆司氏。

この連載では大野氏が自身の経験や大手・中小企業の現状を交えながらDXの効果が出ない理由、陥りやすい失敗、DXの将来性について語る。

今回は「AIをどう使うかで出世・キャリアが決まる時代に“生き残る人”の条件」について解説する。

AIの利用が評価に直結する時代

「AIを使いこなせるかどうかが、キャリアの行方や採用合否を左右する」

昨今、これはよく聞くフレーズです。

実際、「社内のAIプラットフォームへのログイン頻度をシニア・マネージャー層の昇進評価に組み入れる」というアクセンチュアの取り組みは、大きな話題となりました。

また、ソフトバンクグループは社内で「生成AI活用コンテスト」を実施し、優勝チームに1000万円の賞金を授与するなど、AI活用を強く後押ししています。

いずれも共通しているのは、AIの活用を「個人のスキル」ではなく「組織全体の競争力」として位置づけている点でしょう。

大手テック企業やコンサルティング会社にとって、AIは重要な商材です。全社的なAI活用による成果を示すことは営業上も不可欠であり、同様の取り組みは今後さらに広がっていくと考えられます。

国内企業でも「AI人材の階層化」「資格制度の整備」「AIエージェントの構築促進」といった動きが出始めています。

AIを使っていること自体がプラス評価になるのは、ほぼ間違いありません。

ただし、「AIを使っている」という事実が、そのままポジションの強化や雇用の安定につながるのかという点については、そう単純な話ではありません。