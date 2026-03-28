イオンに出店｢コナズ珈琲｣新ブランドが突く｢スタバ満員｣時代の急所､高品質の"タイパカフェ"は新定番になれるか

大関 まなみ : フードスタジアム編集長／外食ジャーナリスト
2026/03/28 7:00
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
コナズ珈琲
コナズ珈琲、新ブランドの狙いとは？（筆者撮影）
この記事の画像を見る(24枚)

丸亀製麺でおなじみのトリドールホールディングスのハワイをモチーフにしたカフェ業態「コナズ珈琲」。その新ブランド「KNOWS COFFEE（ノーズコーヒー）」の1号店が千葉の津田沼にオープンした。

「いちばん近いサンセット」をコンセプトに、豆の精製方法が異なる2種類のコーヒーや注文ごとに焼くパンケーキを売りにしている。サービスはセルフスタイルながらも、クオリティの高い商品を取り揃えているのだ。

コーヒー豆
ハワイのコナコーヒーを、生豆の精製方法の違いで楽しませる珍しい試みも（筆者撮影）

日常の中のちょっとした「余白」に使える店

2つの大きな違いは、お客の滞在時間や利用頻度だ。

コナズ珈琲は「いちばん近いハワイ」をコンセプトに、月に1、2回のご褒美として利用し、何時間もゆったりと過ごせるカフェだ。郊外ロードサイド立地が多く、わざわざ車で行くようなロケーションにある。対してKNOWS COFFEEは利便性の高い立地だ。より短い時間での利用も想定に入れており、例えば、次の予定までの時間調整や買い物の合間の休憩など、日常の中のちょっとした「余白」に頻度高く使える店づくりとなっていた。

席
ハイスツールの席やスタンディングスペースが並び、気軽に利用できる雰囲気（筆者撮影）

店の詳細をレポートした前編はこちら

次ページ現代人が求める「タイパ重視」のカフェスタイル
関連記事
特集一覧
「責任ある積極財政」は日本経済を、強く豊かにするのか。
新着あり
ハイテク中国
新着あり
イランショック
ドローン経済安保の衝撃
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ビジネスの人気記事